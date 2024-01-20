В Киеве легковушка влетела в остановку: подробности смертельного ДТП

В результате аварии погиб мужчина, который ожидал транспорт.

В субботу, 20 января, на Окружной дороге в Святошинском районе столицы произошла смертельная авария. Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что водителя автомобиля «Тойота» правоохранители задержали.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Мерседес» и автобусом, который находился возле остановки общественного транспорта», - говорится в сообщении.

В результате ДТП смертельно травмирован мужчина, который стоял на остановке. Пассажир автомобиля «Тойота» также получил телесные повреждения, он госпитализирован.

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