У Києві легковик влетів у зупинку: подробиці смертельної ДТП

В результаті аварії загинув чоловік, який чекав на транспорт.

У суботу, 20 січня, на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці сталася смертельна аварія. Легковий автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що водія автівки «Тойота» правоохоронці затримали.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Мерседес» й автобусом, який знаходився біля зупинки громадського транспорту», - сказано у повідомленні.

Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автівки «Тойота» також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

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