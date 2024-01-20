На кордоні з Румунією розблоковано пункт пропуску «Дякове-Халмеу»

Румунські фермери завершили акцію протесту.

Фото: rayon.in.ua

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Державна митна служба України повідомила, що пункт пропуску «Дякове-Халмеу», що на кордоні з Румунією, розблоковано. Про це йдеться у преслужбі відомства.

Вдень 20 січня румунські фермери завершили акцію протесту.

«Наразі румунські митники та прикордонники почали приймати перші вантажні транспортні засоби з України», - сказано у повідомленні.

У ДПСУ додають, що наразі перед КПП «Дякове» на виїзд з України очікує 30 вантажівок, в єЧерзі – 638 транспортних засобів.

Раніше ми писали, що польські автоперевізники повністю розблокували кордон з Україною.

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