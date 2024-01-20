$7 000 з ухилянтів за «зелений коридор» до Румунії: на Закарпатті викрили схему

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Кабмін затвердив Порядок направлення військовослужбовців на огляд для виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння

Огляду підлягають військовослужбовці і військовозобов’язані, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують обов’язки військової служби або перебувають на території військових частин у стані сп’яніння, - Кабмін затвердив постанову.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Верховна Рада схвалила законопроект про 10 років позбавлення волі за несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів

Народні депутати прийняли за основу законопроект, який встановлює покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Цифровізація військового обліку: які персональні дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних і що буде в Електронному кабінеті призовника, – повний аналіз ухваленого закону

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію військового обліку і встановлення переліку даних, які потраплять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - повний аналіз закону від «Судово-юридичної газети».

  1. В Україні

$7 000 з ухилянтів за «зелений коридор» до Румунії: на Закарпатті викрили схему

16:18, 20 січня 2024
На Закарпатті заблокували нелегальний канал перетину кордону.
$7 000 з ухилянтів за «зелений коридор» до Румунії: на Закарпатті викрили схему
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Закарпатті правоохоронці заблокували нелегальний канал перетину кордону, який організував 33-річний мешканець Берегівського району та залучив у спільники місцевих чоловіків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

17 січня правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску.  Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

«Організатора незаконного каналу переправлення та його посібника, який виконував роль таксиста, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів», - сказано у повідомленні.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Раніше ми писали, що на Закарпатті власник транспортних компаній організував схему виїзду ухилянтів за кордон.

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