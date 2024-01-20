$7 000 з ухилянтів за «зелений коридор» до Румунії: на Закарпатті викрили схему

На Закарпатті заблокували нелегальний канал перетину кордону.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Закарпатті правоохоронці заблокували нелегальний канал перетину кордону, який організував 33-річний мешканець Берегівського району та залучив у спільники місцевих чоловіків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

17 січня правоохоронці затримали одного з учасників злочинної групи під час спроби переправити двох громадян до Румунії в обхід пункту пропуску. Ще одного фігуранта правоохоронці затримали за місцем його проживання, де, серед іншого, виявили 7000 доларів, які зловмисник отримав від ухилянтів за організацію виїзду.

«Організатора незаконного каналу переправлення та його посібника, який виконував роль таксиста, правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів», - сказано у повідомленні.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Раніше ми писали, що на Закарпатті власник транспортних компаній організував схему виїзду ухилянтів за кордон.

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