В Monobank заявили про відбиття найпотужнішої DDoS-атаки

Зловмисники атакували Monobank двома хвилями.

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У п’ятницю, 19 січня, Monobank зазнав найпотужнішої DDoS атаки. Загалом було дві хвилі атак. Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський на своєму Telegram-каналі.

«Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем», - писав він.

DDoS-атака була направлена на обчислювальну систему банку, шляхом великої кількості беззмістовних запитів, які перевантажують систему.

Через деякий час Монобанк зазнав другої хвилі атак, обʼємом у 50 млн запитів.

О 00:43 годині 20 січня Олег Гороховський перефразовано повідомив, що атаку відбили, сервіси Монобанку були відновлені.

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