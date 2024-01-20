В Monobank заявили об отражении мощнейшей DDoS-атаки

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Ответчика можно освободить от уплаты судебного сбора из-за его финансового положения, - Большая Палата Верховного Суда

Отказ в освобождении от уплаты судебного сбора по тем основаниям, что такое лицо является ответчиком, наносит вред самой сущности права ответчика на доступ к суду, - БП ВС.

Верховная Рада одобрила законопроект о 10 годах лишения свободы за несанкционированное копирование информации из публичных реестров

Народные депутаты приняли за основу законопроект, устанавливающий наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Цифровизация военного учета: какие персональные данные попадут в Реестр военнообязанных и что будет в Электронном кабинете призывника – полный анализ принятого закона

Верховная Рада приняла закон о цифровизации военного учета и установлении перечня данных, которые попадут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – полный анализ закона от «Судебно-юридической газеты».

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

  1. В Украине

В Monobank заявили об отражении мощнейшей DDoS-атаки

13:52, 20 января 2024
Злоумышленники атаковали Monobank двумя волнами.
В Monobank заявили об отражении мощнейшей DDoS-атаки
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В пятницу, 19 января, Monobank подвергся мощнейшей DDoS атаке. В общей сложности было две волны атак. Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский на своем Telegram-канале.

«Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем», – писал он.

DDoS-атака была направлена на вычислительную систему банка путем большого количества бессодержательных запросов, перегружающих систему.

Через некоторое время Монобанк подвергся второй волне атак, объемом в 50 млн запросов.

В 00:43 20 января Олег Гороховский перефразировано сообщил, что атаку отбили, сервисы Монобанка были возобновлены.

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