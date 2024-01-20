В Monobank заявили об отражении мощнейшей DDoS-атаки

Злоумышленники атаковали Monobank двумя волнами.

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В пятницу, 19 января, Monobank подвергся мощнейшей DDoS атаке. В общей сложности было две волны атак. Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский на своем Telegram-канале.

«Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем», – писал он.

DDoS-атака была направлена на вычислительную систему банка путем большого количества бессодержательных запросов, перегружающих систему.

Через некоторое время Монобанк подвергся второй волне атак, объемом в 50 млн запросов.

В 00:43 20 января Олег Гороховский перефразировано сообщил, что атаку отбили, сервисы Монобанка были возобновлены.

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