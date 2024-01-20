Microsoft заявила о кибератаке хакеров из Midnight Blizzard, которых связывают с рф

Как пишут в Microsoft, злоумышленники украли некоторые письма и документы.

Источник фото: Bloomberg

Корпорация Microsoft заявила о хакерской атаке со стороны группировки Midnight Blizzard (она же Nobelium), которую связывают с рф.

В своем блоге Microsoft пишет, что хакеры получили доступ к небольшому проценту корпоративных учетных записей электронной почты, включая членов команды высшего руководства корпорации, сотрудников службы кибербезопасности, юридического отдела и ряда других подразделений.

Следы атаки были обнаружены 12 января, а состоялась она в ноябре прошлого года. Как пишут в Microsoft, злоумышленники украли некоторые письма и документы.

В компании отметили, что расследование указывает на то, хакеры искали информацию, связанную с самой Midnight Blizzard.

В Microsoft подчеркнули, что атака произошла не из-за уязвимости продуктов или служб корпорации.

«На сегодняшний день нет доказательств того, что злоумышленник имел какой-либо доступ к клиентским средам, производственным системам, исходному коду или системам ИИ», - подчеркнули в компании.

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