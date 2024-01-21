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Приобщение к материалам дела результатов НСРД по другому уголовному производству, - позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе в ВС прокурор не согласился с признанием недопустимым доказательством протокола по результатам НСРД и приложения к нему – магнитного носителя информации, поскольку в материалах уголовного производства имеется ходатайство и соответствующее постановление суда о предоставлении разрешения на использование результатов НСРД в другом уголовном производстве.

Следствие поведения стороны обвинения, которое своими действиями значительно усложнило исследование важных доказательств судом, должно толковаться в пользу защиты, чтобы не поощрять обвинение к использованию таких приемов, - ВС

КУС ВС также напомнил, что в контексте исследования вопроса провокации важно также установить, имели ли до проведения специальной операции органы расследования надежную информацию о преступной деятельности лица, в отношении которого проводится такая операция.

Должница ссылалась на полиграф как доказательство неполучения ею денег взаймы при наличии расписки, – что решил Верховный Суд

Истец указал, что предоставил взаймы женщине 250 000 долларов США, в подтверждение чего та собственноручно написала долговую расписку и обязалась вернуть ему средства.

Размещение МАФов в контексте соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также правил благоустройства, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался о порядке и условиях продления действия паспорта привязки временного сооружения.

Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

В приоритете Совета правосудия, в частности, жалобы на судей, действия которых вызвали значительный общественный резонанс.

  1. В Украине

Какие лекарства и медизделия бесплатны по е-рецепту в 2024 году: список

07:00, 21 января 2024
В настоящее время в программе более 500 препаратов и медизделий.
Какие лекарства и медизделия бесплатны по е-рецепту в 2024 году: список
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Национальная служба здоровья Украины напомнили, какие лекарства и медицинские изделия бесплатны по е-рецепту в 2024 году. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в программе более 500 препаратов и медизделий по следующим направлениям:

- сердечно-сосудистые заболевания;

- сахарный и несахарный диабет;

- хронические болезни нижних дыхательных путей;

- расстройства поведения и психики и эпилепсия;

- болезнь Паркинсона;

- иммуносупрессивные препараты;

- обезболивающие для паллиативных пациентов с онкологией;

- тест-полоски для измерения уровня сахара.

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