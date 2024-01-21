Какие лекарства и медизделия бесплатны по е-рецепту в 2024 году: список

В настоящее время в программе более 500 препаратов и медизделий.

Национальная служба здоровья Украины напомнили, какие лекарства и медицинские изделия бесплатны по е-рецепту в 2024 году. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в программе более 500 препаратов и медизделий по следующим направлениям:

- сердечно-сосудистые заболевания;

- сахарный и несахарный диабет;

- хронические болезни нижних дыхательных путей;

- расстройства поведения и психики и эпилепсия;

- болезнь Паркинсона;

- иммуносупрессивные препараты;

- обезболивающие для паллиативных пациентов с онкологией;

- тест-полоски для измерения уровня сахара.

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