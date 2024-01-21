Какие лекарства и медизделия бесплатны по е-рецепту в 2024 году: список

Национальная служба здоровья Украины напомнили, какие лекарства и медицинские изделия бесплатны по е-рецепту в 2024 году. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
В настоящее время в программе более 500 препаратов и медизделий по следующим направлениям:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- сахарный и несахарный диабет;
- хронические болезни нижних дыхательных путей;
- расстройства поведения и психики и эпилепсия;
- болезнь Паркинсона;
- иммуносупрессивные препараты;
- обезболивающие для паллиативных пациентов с онкологией;
- тест-полоски для измерения уровня сахара.
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