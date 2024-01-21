Які ліки та медвироби безоплатні за е-рецептом у 2024 році: список

Наразі в програмі понад 500 препаратів та медвиробів.

Національна служба здоров'я України нагадали, які ліки та медичні вироби безоплатні за е-рецептом у 2024 році. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Нині в програмі понад 500 препаратів та медвиробів за такими напрямами:

- серцево-судинні захворювання;

- цукровий і нецукровий діабет;

- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

- розлади поведінки і психіки та епілепсія;

- хвороба Паркінсона;

- імуносупресивні препарати;

- знеболювальні для паліативних пацієнтів з онкологією;

- тест-смужки для вимірювання рівня цукру.

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