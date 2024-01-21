Чи можна сплачувати добровільні внески у період після звільнення з роботи до працевлаштування: роз’яснення ПФ

У ПФУ зазначають, що особа може сплатити добровільні внески в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом самостійно визначеного періоду часу та незалежно від працевлаштування

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи може особа сплачувати добровільні внески у період після звільнення з роботи до працевлаштування на інше місце роботи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Так, можете. Ви можете сплачувати добровільні внески в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом самостійно визначеного періоду часу та незалежно від вашого працевлаштування», - сказано у повідомленні.

У ПФУ додають, що сплата добровільного внеску в період роботи збільшить вашу заробітну плату для майбутньої пенсії.

Нагадаємо, в Україні пенсіонерів стало менше, проте пенсії половини з них – до 4000 гривень.

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