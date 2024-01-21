Можна ли платить добровольные взносы в период после увольнения с работы до трудоустройства: разъяснение ПФ

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Ни сбережений, ни счетов, – как декларировал свое состояние кандидат на главу НАПК Александр Новицкий, который сам работал в НАПК

Кандидат на руководителя НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий и его семья в течение четырех лет не декларировали никаких денежных активов.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Сам по себе факт достижения детьми совершеннолетия до принятия судом решения по существу спора о размере алиментов не может являться основанием для закрытия производства, — Верховный Суд

Если предмет спора имел место, но прекратил свое существование после открытия производства по делу, то производство по делу не может быть закрыто по приведенному правовому основанию, поскольку оно заключается именно в отсутствии предмета спора, а не в прекращении его существования.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры

Устанавливается, что предоставление призывникам, военнообязанным и резервистам информации о своем включении в Реестр и сведения о себе, внесенные в Реестр, в том числе через электронный кабинет осуществляется в Порядке ведения Реестра и/или путем электронного информационного взаимодействия через информационные системы Министерства цифровой трансформации.

  1. В Украине

Можна ли платить добровольные взносы в период после увольнения с работы до трудоустройства: разъяснение ПФ

13:14, 21 января 2024
В ПФУ отмечают, что лицо может уплатить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение самостоятельно определенного периода времени и независимо от трудоустройства.
Можна ли платить добровольные взносы в период после увольнения с работы до трудоустройства: разъяснение ПФ
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли лицо платить добровольные взносы в период после увольнения с работы до трудоустройства на другое место работы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Да, можете. Вы можете платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение самостоятельно определенного периода времени и независимо от вашего трудоустройства», - говорится в сообщении.

В ПФУ добавляют, что уплата добровольного взноса в период работы увеличит заработную плату для будущей пенсии.

Напомним, в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.

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