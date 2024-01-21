Можна ли платить добровольные взносы в период после увольнения с работы до трудоустройства: разъяснение ПФ

В ПФУ отмечают, что лицо может уплатить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение самостоятельно определенного периода времени и независимо от трудоустройства.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, может ли лицо платить добровольные взносы в период после увольнения с работы до трудоустройства на другое место работы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Да, можете. Вы можете платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение самостоятельно определенного периода времени и независимо от вашего трудоустройства», - говорится в сообщении.

В ПФУ добавляют, что уплата добровольного взноса в период работы увеличит заработную плату для будущей пенсии.

Напомним, в Украине пенсионеров стало меньше, однако пенсии половины из них – до 4000 гривен.

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