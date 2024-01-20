На мосту Патона в Киеве снова ДТП – движение транспорта затруднено

В Патрульной полиции Киева предупредили участников дорожного движения о дорожно-транспортном происшествии на мосту Патона.
По информации полиции, движение транспорта затруднено в направлении левого берега.
«В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в направлении левого берега. Организован объезд по встречной полосе», - сказано в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о дорожно-транспортном происшествии на мосту 15 января. Затем в Патрульной полиции Киева показали момент аварии.
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