Ежемесячные страховые выплаты и другие выплаты на возмещение ущерба: что нужно знать

В случае наступления страхового случая ПФУ осуществляется возмещение ущерба, причиненного работнику в результате несчастного случая на производстве.

Фото: khoda.gov.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности ежемесячных страховых выплат и другие выплаты на возмещение ущерба. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В случае наступления страхового случая Пенсионным фондом Украины осуществляется возмещение ущерба, причиненного работнику в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания или в случае его смерти лицам, имеющим на это право.

Право на страхові виплати, що призначаються та виплачуються Фондом, мають:

- потерпілий на виробництві у разі встановлення стійкої втрати професійної працездатності, а також дитина, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

- особи, які мають на неї право в разі смерті потерпілого (непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого).

Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено такі види страхових виплат на відшкодування шкоди внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

- допомога по тимчасовій непрацездатності — виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 18 дня — за рахунок коштів соціального страхування);

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності — призначається на підставі довідки МСЕК; її розмір визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності з розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату (з 01 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати — 7 100 грн);

- щомісячні страхові виплати — встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати (7 100 грн), максимальний — не повинен перевищувати чотири мінімальні заробітні плати (4 х 7 100 грн = 28 000 грн);

- виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу — за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк, визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня — за рахунок коштів соціального страхування);

- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, здійснюються до досягнення дитиною 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років;

- страхові виплати непрацездатним членам сім’ї в разі смерті потерпілого:

одноразова допомога сім’ї (у розмірі 40 розмірів мінімальної заробітної плати (40 х 7 100 грн = 284 000 грн));

одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні (у розмірі 8 розмірів мінімальної заробітної плати (8 х 7 100 грн = 56 800 грн);

щомісячні страхові виплати визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначається шляхом ділення частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих осіб, на їх кількість.

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