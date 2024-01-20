Протестующие перестали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Порубное-Сирет»

Движение грузовиков в пункте пропуска разблокировано.

Источник фото: BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

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Движение грузовиков в пункте пропуска «Порубное» полностью разблокировано. Оформление всех категорий транспортных средств, как на въезд, так и на выезд из Украины, осуществляется установленным порядком.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в субботу, 20 января.

«В 00:30 от представителей пограничной полиции Румынии получено информацию о прекращении блокирования протестующими движения грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Порубное-Сирет"», - говорится в сообщении ГПСУ.

Также там отметили, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

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