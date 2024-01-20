Комикс о Человеке-пауке продали на аукционе почти за $1,4 млн: что необычного

В СМИ пишут, что копия была продана почти втрое дороже, чем «почти монетная» версия с рейтингом CGC, проданная в июле прошлого года.

Источник фото: HERITAGE AUCTIONS/finebooksmagazine.com

Редкий экземпляр комикса 1963 года выпуска был продан на Heritage Auctions за рекордную сумму – 1,38 млн долларов.

Это одна из двух копий «Удивительного Человека-паука» №1. Ее состояние Сертифицированная гарантийная компания комиксов (CGC) оценила как «почти безупречное», пишет «The Guardian».

«Было очевидно, что этот экземпляр "Человека-паука" – это возможность, которая вряд ли еще появится в жизни. Окончательная цена лота только подтверждает это», – сказал Барри Сандовал, вице-президент компании, проводившей аукцион.

В СМИ пишут, что копия была продана почти втрое дороже, чем «почти монетная» версия с рейтингом CGC, проданная в июле прошлого года за $520 380.

Также на продажу выставили редкую копию «Супермена» №1. Ее состояние оценили как «хорошо/очень хорошо» и продали за 2,34 миллиона долларов.

Источник фото: instagram.com/heritageauctions

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