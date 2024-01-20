Комікс про Людину-павука продали на аукціоні за майже $1,4 млн: що незвичного

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Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Відповідача можна звільнити від сплати судового збору через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду

Відмова у звільненні від сплати судового збору з тих підстав, що така особа є відповідачем завдає шкоди самій суті права відповідача на доступ до суду, - ВП ВС.

Верховна Рада схвалила законопроект про 10 років позбавлення волі за несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів

Народні депутати прийняли за основу законопроект, який встановлює покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

Цифровізація військового обліку: які персональні дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних і що буде в Електронному кабінеті призовника, – повний аналіз ухваленого закону

Верховна Рада ухвалила закон про цифровізацію військового обліку і встановлення переліку даних, які потраплять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - повний аналіз закону від «Судово-юридичної газети».

Верховна Рада розгляне зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо прозорості управління державними компаніями

Парламент готується розглянути законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

  1. У світі

Комікс про Людину-павука продали на аукціоні за майже $1,4 млн: що незвичного

14:36, 20 січня 2024
У ЗМІ пишуть, що копія була продана майже втричі дорожче, ніж «майже монетна» версія з рейтингом CGC, яку продали в липні минулого року.
Комікс про Людину-павука продали на аукціоні за майже $1,4 млн: що незвичного
Джерело фото: HERITAGE AUCTIONS/finebooksmagazine.com
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Рідкісний примірник коміксу 1963 року випуску продали на Heritage Auctions за рекордну суму – 1,38 млн доларів.

Це одна з двох копій «Дивовижної Людини-павука» №1. Її стан Сертифікована гарантійна компанія коміксів (CGC) оцінила як «майже бездоганний», пише «The Guardian».

«Було очевидно, що цей примірник "Людини-павука" – це можливість, яка навряд чи ще з’явиться в житті. Остаточна ціна лота тільки підтверджує це», – сказав Баррі Сандовал, віце-президент компанії, яка проводила аукціон.

У ЗМІ пишуть, що копія була продана майже втричі дорожче, ніж «майже монетна» версія з рейтингом CGC, яку продали в липні минулого року за $520 380.

Також на продаж виставили ​​рідкісну копію «Супермена» № 1. Її стан оцінили як «добре/дуже добре» та продали за 2,34 мільйона доларів.

Джерело фото: instagram.com/heritageauctions

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