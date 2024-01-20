Комікс про Людину-павука продали на аукціоні за майже $1,4 млн: що незвичного

Рідкісний примірник коміксу 1963 року випуску продали на Heritage Auctions за рекордну суму – 1,38 млн доларів.
Це одна з двох копій «Дивовижної Людини-павука» №1. Її стан Сертифікована гарантійна компанія коміксів (CGC) оцінила як «майже бездоганний», пише «The Guardian».
«Було очевидно, що цей примірник "Людини-павука" – це можливість, яка навряд чи ще з’явиться в житті. Остаточна ціна лота тільки підтверджує це», – сказав Баррі Сандовал, віце-президент компанії, яка проводила аукціон.
У ЗМІ пишуть, що копія була продана майже втричі дорожче, ніж «майже монетна» версія з рейтингом CGC, яку продали в липні минулого року за $520 380.
Також на продаж виставили рідкісну копію «Супермена» № 1. Її стан оцінили як «добре/дуже добре» та продали за 2,34 мільйона доларів.
Джерело фото: instagram.com/heritageauctions