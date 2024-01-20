На Днепропетровщине с подоконника квартиры на третьем этаже спасли детей, фото

Дети, которым ориентировочно 2-3 года, находились дома без присмотра взрослых.

На Днепропетровщине спасатели сняли с подоконника двоих маленьких детей, которые были дома без присмотра взрослых.

Как рассказали в ГСЧС, происшествие случилось в одной из пятиэтажек города Павлоград – на третьем этаже на подоконнике находились двое детей.

С помощью стремянки спасатели попали в квартиру, отвели малышей в безопасное место и передали сотрудникам Национальной полиции.

Выяснилось, что дети, ориентировочно 2 и 3 лет, находились дома без присмотра взрослых, отметили в ГСЧС.

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