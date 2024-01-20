В конце января в 9 школах Киевщины появятся офицеры безопасности

Полицейские Киевщины начали обучение.

Действующие работники полиции охраны и сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киевской области начали обучение в рамках проекта «Офицеры службы образовательной безопасности». Об этом сообщили в полиции.

В полномочия офицера службы образовательной безопасности будут входить пропускной режим в школе, коммуникация с экстренными службами, вызов полиции и личное реагирование на правонарушение, их прекращение, задержание правонарушителей, профилактические беседы.

Обучение будет длиться в течение недели. Будущие специалисты будут приобретать навыки по основным принципам оказания первой медицинской помощи. Также по программе будут осваивать деятельность заведений образования, порядок их функционирования, будут изучать основы взрывотехники, чтобы усилить способность защиты детей во время учебного процесса.

В конце января 9 школ Киевской области, которые работают в очном и смешанном режиме, будут обеспечены офицерами безопасности. Временно их обязанности будут выполнять действующие полицейские.

В полиции отметили, что уже запланирован новый набор таких офицеров СОБ, которые пройдут соответствующее обучение и подготовку.

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