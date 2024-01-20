Наприкінці січня у 9 школах Київщини з’являться офіцери безпеки

Поліцейські Київщини розпочали навчання.

Діючі працівники поліції охорони та співробітники Головного управління Національної поліції в Київській області розпочали навчання у рамках в проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки». Про це повідомили у поліції.

У повноваження офіцера служби освітньої безпеки входитиме пропускний режим в школі, комунікація з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення, їхнє припинення, затримання правопорушників, профілактичні бесіди.

Навчання триватиме протягом тижня. Майбутні спеціалісти набуватимуть навичок з основних принципів надання першої медичної допомоги. Також за програмою освоюватимуть діяльність закладів освіти, порядок їх функціонування, вивчатимуть основи вибухотехніки, щоб посилити спроможність захисту дітей під час навчального процесу.

Наприкінці січня 9 шкіл Київської області, які працюють в очному та змішаному режимі, будуть забезпечені офіцерами безпеки. Тимчасово їхні обов’язки виконуватимуть діючі поліцейські.

У поліції зазначили, що наразі вже запланований новий набір таких офіцерів СОБ , які пройдуть відповідне навчання та підготовку.

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