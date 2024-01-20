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  1. В Україні

Зеленський знову запросив Дональда Трампа в Україну

09:33, 20 січня 2024
Водночас Зеленський назвав «дуже небезпечними» висловлювання Трампа про наміри «завершити війну» за 24 години.
Зеленський знову запросив Дональда Трампа в Україну
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну.

Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу «Channel 4 News».

«Дональде Трамп, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати будь-якого дня», — сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю.

Водночас Зеленський назвав «дуже небезпечними» висловлювання Трампа про наміри «завершити війну» за 24 години.

«Але це дуже небезпечно, я зараз поясню чому. Тобто він, що буде самостійно приймати рішення. Я навіть не говорю про росію, без обидвох сторін, тобто без нас … Це вказує, що коли його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас, нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює», – пояснив він.

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