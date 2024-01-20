АМКУ повернув французькій компанії заяву на купівлю lifecell

АМКУ повернув NJJ Capital заяви на придбання часток у ТОВ «Лайфселл» та ТОВ «Укртауер».

Антимонопольний комітет України повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл») та оператора стільникових веж ТОВ «Укртауер». К пише «Forbes», про це відповіли в АМКУ.

29 грудня минулого року Антимонопольний комітет отримав заявку про надання дозволу компанії NJJ Capital на опосередковане придбання понад 50% у статутному капіталі ТОВ «Лайфселл» та ТОВ «Укртауер».

12 січня 2024 року АМКУ повернув NJJ Capital заяви на придбання часток у ТОВ «Лайфселл» та ТОВ «Укртауер» через невідповідність документів вимогам відомства.

«Матеріали, додані до заяв, не містили вичерпної інформації, яка є необхідною для їх розгляду в комітеті», – зазначили у відомстві.

Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року повідомила, що продає мобільного оператора lifecell (ТОВ «Лайфселл»), мережу кол-центрів (ТОВ «Глобал Білгі») та оператора вишок мобільного звʼязку (ТОВ «Укртауер») французькій NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля. Антимонопольний комітет отримав заяву на придбання українських активів Turkcell того самого дня, коли турецька компанія публічно оголосила про їхній продаж, – 29 грудня 2023 року.

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