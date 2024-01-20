АМКУ вернул французской компании заявление на покупку lifecell

АМКУ вернул NJJ Capital заявления на приобретение долей у ООО «Лайфселл» и ООО «Укртауэр».

Антимонопольный комитет Украины вернул французскому NJJ Capital заявление на приобретение мобильного оператора lifecell (ООО «Лайфселл») и оператора сотовых башен ООО «Укртауэр». Как пишет «Forbes», об этом ответили в АМКУ.

29 декабря прошлого года Антимонопольный комитет получил заявку о предоставлении разрешения компании NJJ Capital на опосредованное приобретение более 50% в уставном капитале ООО «Лайфселл» и ООО «Укртауэр».

12 января 2024 года АМКУ вернул NJJ Capital заявления на приобретение долей у ООО «Лайфселл» и ООО «Укртауэр» из-за несоответствия документов требованиям ведомства.

«Материалы, приложенные к заявлениям, не содержали исчерпывающей информации, которая является необходимой для их рассмотрения в комитете», – отметили в ведомстве.

Турецкая телекоммуникационная компания Turkcell 29 декабря 2023 года сообщила, что продает мобильного оператора lifecell (ООО «Лайфселл»), сеть колл-центров (ООО «Глобал Билги») и оператора вышек мобильной связи (ООО «Укртауэр») французской NJJ Capital миллиардера Ксавье Ньеля. Антимонопольный комитет получил заявление на приобретение украинских активов Turkcell в тот же день, когда турецкая компания публично объявила об их продаже – 29 декабря 2023 года.

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