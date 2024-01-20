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Водитель требовал взыскать с Патрульной полиции расходы на адвоката и 2 млн грн морального ущерба после того, как суд закрыл производство в связи с отсутствием состава админправонарушения, – что решил Верховный Суд

Закрытие дела об административном правонарушении из-за отсутствия его состава свидетельствует о том, что истец привлечен к административной ответственности незаконно, а кроме того, возмещение осуществляется независимо от вины, - Верховный Суд.

Не более 10 лет: руководителей научных учреждений ограничат в сроке пребывания на руководящей должности

Право пребывания на руководящих должностях руководителей научных учреждений ограничат 10 годами.

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Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

Высший совет правосудия сообщил, какие дисциплинарные жалобы на судей являются приоритетными для рассмотрения

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  1. Общество

20 января: какой сегодня праздник и главные события

08:55, 20 января 2024
Какой сегодня день в Украине и мире.
20 января: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: zoda.gov.ua
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Сегодня, 20 января, Украина отмечает День Автономной Республики Крым. Тогда в 1991 году состоялся референдум по восстановлению Автономной Республики в Крыму, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за автономию. В феврале 2014 года россия грубо нарушила международное право, незаконно оккупировав Крымский полуостров.

Также сегодня в Украине и в мире отмечают Международный день принятия.

Еще 20 января есть Днем видеокамеры. Именно в этот день 1982 года компания Sony Electronics представила первую видеокамеру, которая сразу поступила в свободную продажу.

Кроме того, сегодня отмечают День распространения знаний о пингвинах. Дату праздника выбрали неслучайно. Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.

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