20 января: какой сегодня праздник и главные события

Какой сегодня день в Украине и мире.

Источник фото: zoda.gov.ua

Сегодня, 20 января, Украина отмечает День Автономной Республики Крым. Тогда в 1991 году состоялся референдум по восстановлению Автономной Республики в Крыму, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за автономию. В феврале 2014 года россия грубо нарушила международное право, незаконно оккупировав Крымский полуостров.

Также сегодня в Украине и в мире отмечают Международный день принятия.

Еще 20 января есть Днем видеокамеры. Именно в этот день 1982 года компания Sony Electronics представила первую видеокамеру, которая сразу поступила в свободную продажу.

Кроме того, сегодня отмечают День распространения знаний о пингвинах. Дату праздника выбрали неслучайно. Именно 20 января начинается массовая миграция пингвинов на материк для спаривания и высиживания потомства.

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