Больше всего подорожал картофель: динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины

В 2023 году в Украине больше всего подорожал картофель, а подешевела – гречка. Об этом, по данным Госстата, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, в прошлом году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была очень разнонаправленной.
Ценовые взлеты и падения в прошлом году (декабрь 2023/декабрь 2022) такие:
Топ – 10 позиций, которые подешевели в цене:
- Гречка (-59,2%)
- Лук (-50,7%)
- Морковь (-48,9%)
- Подсолнечное масло (-15,2%)
- Рис (-13,9%)
- Капуста (-13,6%)
- Ячная крупа (-10,1%)
- Десяток яиц (-9,4%)
- Пшеничная крупа (-9,2%)
- Макароны (-6,5%)
Топ – 10 позиций, которые подорожали в цене:
- Картофель (+64,5%)
- Яблоки (+35,4%)
- Услуги детских садов (+28,1%)
- Детские молочные смеси (+24,9%)
- Личное страхование транспорта (+20,6%)
- Жаропонижающие и обезболивающие препараты (+21%)
- Антибиотики отечественные (+20,6%)
- Говядина (+19,9%)
- Стоматологические услуги (+19%)
- Филе куриное (+17,7%)
Даниил Гетманцев объяснил, что падение цен на гречку более чем вдвое объясняется существенным увеличением ее предложения. По данным института аграрной политики, по этой с/х культуре в 2023 году площадь посевов выросла на 15%, а валовой сбор – на 40%. Что касается картофеля, отметил глава финансового Комитета, то там многие факторы сыграли «в плюс» к цене в течение года: сокращение предложения, низкое качество посадочного материала и урожая, недостаточность мощностей для хранения.
Источник фото: Даниил Гетманцев
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