Больше всего подорожал картофель: динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины

По словам главы финансового Комитета ВРУ, в прошлом году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была очень разнонаправленной.

Источник фото: Archer Fu / Unsplash

В 2023 году в Украине больше всего подорожал картофель, а подешевела – гречка. Об этом, по данным Госстата, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в прошлом году динамика цен на товары и услуги из потребительской корзины была очень разнонаправленной.

Ценовые взлеты и падения в прошлом году (декабрь 2023/декабрь 2022) такие:

Топ – 10 позиций, которые подешевели в цене:

Гречка (-59,2%)

Лук (-50,7%)

Морковь (-48,9%)

Подсолнечное масло (-15,2%)

Рис (-13,9%)

Капуста (-13,6%)

Ячная крупа (-10,1%)

Десяток яиц (-9,4%)

Пшеничная крупа (-9,2%)

Макароны (-6,5%)

Топ – 10 позиций, которые подорожали в цене:

Картофель (+64,5%)

Яблоки (+35,4%)

Услуги детских садов (+28,1%)

Детские молочные смеси (+24,9%)

Личное страхование транспорта (+20,6%)

Жаропонижающие и обезболивающие препараты (+21%)

Антибиотики отечественные (+20,6%)

Говядина (+19,9%)

Стоматологические услуги (+19%)

Филе куриное (+17,7%)

Даниил Гетманцев объяснил, что падение цен на гречку более чем вдвое объясняется существенным увеличением ее предложения. По данным института аграрной политики, по этой с/х культуре в 2023 году площадь посевов выросла на 15%, а валовой сбор – на 40%. Что касается картофеля, отметил глава финансового Комитета, то там многие факторы сыграли «в плюс» к цене в течение года: сокращение предложения, низкое качество посадочного материала и урожая, недостаточность мощностей для хранения.

Источник фото: Даниил Гетманцев

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.