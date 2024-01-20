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Найбільше подорожчала картопля: динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини

12:33, 20 січня 2024
За словами голови фінансового Комітету ВРУ, минулого року динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини була дуже різноспрямованою.
Найбільше подорожчала картопля: динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини
Джерело фото: Archer Fu / Unsplash
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У 2023 році в Україна найбільше подорожчала картопля, а подешевшала – гречка. Про це, за даними Держстату, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, минулого року динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини була дуже різноспрямованою.

Цінові злети та падіння минулого року (грудень 2023/ грудень 2022) такі:

Топ – 10 позицій, які подешевшали у ціні:

  • Гречка (- 59,2%)
  • Цибуля (-50,7%)
  • Морква (-48,9%)
  • Соняшникова олія (-15,2%)
  • Рис (-13,9%)
  • Капуста (-13,6%)
  • Ячна крупа (-10,1%)
  • Десяток яєць (-9,4%)
  • Пшенична крупа (-9,2%)
  • Макарони (-6,5%)

Топ – 10 позицій, які подорожчали у ціні:

  • Картопля (+64,5%)
  • Яблука (+35,4%)
  • Послуги дитячих садочків (+28,1%)
  • Дитячі молочні суміші (+24,9%)
  • Особисте страхування транспорту (+20,6%)
  • Жарознижувальні та знеболювальні препарати (+21%)
  • Антибіотики вітчизняні (+20,6%)
  • Яловичина (+19,9%)
  • Стоматологічні послуги (+19%)
  • Філе куряче (+17,7%)

Данило Гетманцев пояснив, що падіння цін на гречку більш, ніж удвічі пояснюється суттєвим збільшенням її пропозиції. За даними інституту аграрної політики, за цією с/г культурою у 2023 році площа посівів зросла на 15%, а валовий збір – на 40%. Щодо картоплі, зазначив голова фінансового Комітету, то там багато факторів зіграли «в плюс» до ціни протягом року: скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, недостатність потужностей для зберігання.

Джерело фото: Данило Гетманцев

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