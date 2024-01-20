Найбільше подорожчала картопля: динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини

У 2023 році в Україна найбільше подорожчала картопля, а подешевшала – гречка. Про це, за даними Держстату, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, минулого року динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини була дуже різноспрямованою.
Цінові злети та падіння минулого року (грудень 2023/ грудень 2022) такі:
Топ – 10 позицій, які подешевшали у ціні:
- Гречка (- 59,2%)
- Цибуля (-50,7%)
- Морква (-48,9%)
- Соняшникова олія (-15,2%)
- Рис (-13,9%)
- Капуста (-13,6%)
- Ячна крупа (-10,1%)
- Десяток яєць (-9,4%)
- Пшенична крупа (-9,2%)
- Макарони (-6,5%)
Топ – 10 позицій, які подорожчали у ціні:
- Картопля (+64,5%)
- Яблука (+35,4%)
- Послуги дитячих садочків (+28,1%)
- Дитячі молочні суміші (+24,9%)
- Особисте страхування транспорту (+20,6%)
- Жарознижувальні та знеболювальні препарати (+21%)
- Антибіотики вітчизняні (+20,6%)
- Яловичина (+19,9%)
- Стоматологічні послуги (+19%)
- Філе куряче (+17,7%)
Данило Гетманцев пояснив, що падіння цін на гречку більш, ніж удвічі пояснюється суттєвим збільшенням її пропозиції. За даними інституту аграрної політики, за цією с/г культурою у 2023 році площа посівів зросла на 15%, а валовий збір – на 40%. Щодо картоплі, зазначив голова фінансового Комітету, то там багато факторів зіграли «в плюс» до ціни протягом року: скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, недостатність потужностей для зберігання.
Джерело фото: Данило Гетманцев
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