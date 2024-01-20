Найбільше подорожчала картопля: динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини

За словами голови фінансового Комітету ВРУ, минулого року динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини була дуже різноспрямованою.

Джерело фото: Archer Fu / Unsplash

У 2023 році в Україна найбільше подорожчала картопля, а подешевшала – гречка. Про це, за даними Держстату, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, минулого року динаміка цін на товари і послуги із споживчої корзини була дуже різноспрямованою.

Цінові злети та падіння минулого року (грудень 2023/ грудень 2022) такі:

Топ – 10 позицій, які подешевшали у ціні:

Гречка (- 59,2%)

Цибуля (-50,7%)

Морква (-48,9%)

Соняшникова олія (-15,2%)

Рис (-13,9%)

Капуста (-13,6%)

Ячна крупа (-10,1%)

Десяток яєць (-9,4%)

Пшенична крупа (-9,2%)

Макарони (-6,5%)

Топ – 10 позицій, які подорожчали у ціні:

Картопля (+64,5%)

Яблука (+35,4%)

Послуги дитячих садочків (+28,1%)

Дитячі молочні суміші (+24,9%)

Особисте страхування транспорту (+20,6%)

Жарознижувальні та знеболювальні препарати (+21%)

Антибіотики вітчизняні (+20,6%)

Яловичина (+19,9%)

Стоматологічні послуги (+19%)

Філе куряче (+17,7%)

Данило Гетманцев пояснив, що падіння цін на гречку більш, ніж удвічі пояснюється суттєвим збільшенням її пропозиції. За даними інституту аграрної політики, за цією с/г культурою у 2023 році площа посівів зросла на 15%, а валовий збір – на 40%. Щодо картоплі, зазначив голова фінансового Комітету, то там багато факторів зіграли «в плюс» до ціни протягом року: скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу і врожаю, недостатність потужностей для зберігання.

Джерело фото: Данило Гетманцев

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