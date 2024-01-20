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Водії можуть забронювати номерні знаки для авто онлайн: як це зробити

15:19, 20 січня 2024
Бронь зберігається 10 днів.
Водії можуть забронювати номерні знаки для авто онлайн: як це зробити
Джерело фото: Alain Willemart / Unsplash
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Українські водії перед візитом до сервісного центру МВС можуть не тільки переглянути номерні знаки, але і забронювати їх.

Як пояснили у Головному сервісному центрі МВС, ця послуга доступна онлайн у кабінеті водія.

Для того, щоб забронювати номер, спочатку необхідно авторизуватися, потім обрати вкладку «бронювання номерних знаків» і вказати:

  • регіон;
  • сервісний центр МВС;
  • тип транспортного засобу;
  • бажану наявну комбінацію номерів у режимі реального часу.

Бронь зберігається 10 днів. За цей час автовласнику необхідно звернутись до сервісного центру МВС і закріпити обраний номерний знак за своїм транспортним засобом.

Якщо протягом 10 календарних днів замовник бронювання не звернувся за послугою перереєстрації транспортного засобу, то скасування бронювання відбувається автоматично. І номерний знак повертається до списку вільних та може бути вибраний іншою людиною для її транспортного засобу. А повернення коштів замовнику відбувається за зверненням із заявою до Регіонального сервісного центру МВС, який є органом управління сервісних центрів МВС у певній області. Повторне бронювання не забороняється.

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