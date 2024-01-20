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  1. В Україні

У МОЗ відповіли – що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші

18:16, 20 січня 2024
Вимагати в пацієнтів оплату за надану екстрену екстрену – заборонено.
У МОЗ відповіли – що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші
Джерело фото: Eugene Chystiakov / Unsplash
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Екстрена медична допомога – це термінові дії медичних працівників, спрямовані на порятунок життя та здоров’я людини, яка перебуває у невідкладному стані, спричиненому хворобою чи травмою.

Викликати екстрену медичну допомогу потрібно тільки в разі крайньої потреби – коли є загроза життю та здоров’ю людини. Адже фальшивий виклик, чи перебільшення симптомів задля приїзду медиків загрожують не тільки штрафом тому, хто викликав, а й смертю людині, яка в цей час справді потребувала допомоги і не дочекалася приїзду бригади.

Викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 потрібно коли:

  • дихання відсутнє, чи з ускладненнями (сторонній предмет у дихальних шляхах, кровотеча з горла);
  • ознаки масивної кровотечі (травматична ампутація кінцівки, рани живота, шиї чи обличчя);
  • біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітині;
  • втрата свідомості або її сплутаність;
  • ознаки інфаркту, інсульту (ускладнене чи втрачене мовлення, паралізована кінцівка, перекошене обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці тощо);
  • інші стани, які загрожують життю та здоров’ю (отруєння, травми тощо).

Як наголошують у Міністерстві охорони здоров'я, пацієнти отримують всю екстрену меддопомогу  безкоштовно, а вимагати в пацієнтів оплату за надану допомогу – заборонено. 

У випадку, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші, потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до Національної служби здоров'я України.

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