У МОЗ відповіли – що робити, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші

Вимагати в пацієнтів оплату за надану екстрену екстрену – заборонено.

Джерело фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Екстрена медична допомога – це термінові дії медичних працівників, спрямовані на порятунок життя та здоров’я людини, яка перебуває у невідкладному стані, спричиненому хворобою чи травмою.

Викликати екстрену медичну допомогу потрібно тільки в разі крайньої потреби – коли є загроза життю та здоров’ю людини. Адже фальшивий виклик, чи перебільшення симптомів задля приїзду медиків загрожують не тільки штрафом тому, хто викликав, а й смертю людині, яка в цей час справді потребувала допомоги і не дочекалася приїзду бригади.

Викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 потрібно коли:

дихання відсутнє, чи з ускладненнями (сторонній предмет у дихальних шляхах, кровотеча з горла);

ознаки масивної кровотечі (травматична ампутація кінцівки, рани живота, шиї чи обличчя);

біль одночасно в спині, плечах, щелепі, відчуття стиснення у грудній клітині;

втрата свідомості або її сплутаність;

ознаки інфаркту, інсульту (ускладнене чи втрачене мовлення, паралізована кінцівка, перекошене обличчя, падіння, погіршення зору в одному оці тощо);

інші стани, які загрожують життю та здоров’ю (отруєння, травми тощо).

Як наголошують у Міністерстві охорони здоров'я, пацієнти отримують всю екстрену меддопомогу безкоштовно, а вимагати в пацієнтів оплату за надану допомогу – заборонено.

У випадку, якщо за екстрену медичну допомогу вимагають гроші, потрібно звернутись із письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні та до Національної служби здоров'я України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.