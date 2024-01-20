В Минздраве ответили – что делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги

Требовать у пациентов оплату за оказанную экстренную медпомощь – запрещено.

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Экстренная медицинская помощь – это срочные действия медицинских работников, направленные на спасение жизни и здоровья человека, который находится в неотложном состоянии, вызванном болезнью или травмой.

Вызывать экстренную медицинскую помощь нужно только в случае крайней необходимости – когда есть угроза жизни и здоровью человека. Ведь фальшивый вызов или преувеличение симптомов ради приезда медиков грозят не только штрафом тому, кто вызвал, но и смертью человеку, который в это время действительно нуждался в помощи и не дождался приезда бригады.

Вызывать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 нужно в случае:

дыхание отсутствует или с осложнениями (посторонний предмет в дыхательных путях, кровотечение из горла);

признаки массивного кровотечения (травматическая ампутация конечности, раны живота, шеи или лица);

боль одновременно в спине, плечах, челюсти, ощущение сжатия в грудной клетке;

потеря сознания или его спутанность;

признаки инфаркта, инсульта (осложненная или потерянная речь, парализованная конечность, перекошенное лицо, падение, ухудшение зрения в одном глазу и т.п.);

другие состояния, угрожающие жизни и здоровью (отравление, травмы и т.п.).

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, пациенты получают всю экстренную медпомощь бесплатно, а требовать у пациентов оплату за оказанную помощь – запрещено.

В случае, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги, следует обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в Национальную службу здоровья Украины.

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