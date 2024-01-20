В Минздраве ответили – что делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги

Экстренная медицинская помощь – это срочные действия медицинских работников, направленные на спасение жизни и здоровья человека, который находится в неотложном состоянии, вызванном болезнью или травмой.
Вызывать экстренную медицинскую помощь нужно только в случае крайней необходимости – когда есть угроза жизни и здоровью человека. Ведь фальшивый вызов или преувеличение симптомов ради приезда медиков грозят не только штрафом тому, кто вызвал, но и смертью человеку, который в это время действительно нуждался в помощи и не дождался приезда бригады.
Вызывать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 нужно в случае:
- дыхание отсутствует или с осложнениями (посторонний предмет в дыхательных путях, кровотечение из горла);
- признаки массивного кровотечения (травматическая ампутация конечности, раны живота, шеи или лица);
- боль одновременно в спине, плечах, челюсти, ощущение сжатия в грудной клетке;
- потеря сознания или его спутанность;
- признаки инфаркта, инсульта (осложненная или потерянная речь, парализованная конечность, перекошенное лицо, падение, ухудшение зрения в одном глазу и т.п.);
- другие состояния, угрожающие жизни и здоровью (отравление, травмы и т.п.).
Как отмечают в Министерстве здравоохранения, пациенты получают всю экстренную медпомощь бесплатно, а требовать у пациентов оплату за оказанную помощь – запрещено.
В случае, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги, следует обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в Национальную службу здоровья Украины.
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