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Водители могут забронировать номерные знаки для авто онлайн: как это сделать

15:19, 20 января 2024
Бронь сохраняется 10 дней.
Водители могут забронировать номерные знаки для авто онлайн: как это сделать
Источник фото: Alain Willemart / Unsplash
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Украинские водители перед визитом в сервисный центр МВД могут не только просмотреть номерные знаки, но и забронировать их.

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, эта услуга доступна в кабинете водителя.

Для того чтобы забронировать номер, сначала необходимо авторизироваться, затем выбрать вкладку «бронирование номерных знаков» и указать:

  • регион;
  • сервисный центр МВД;
  • тип транспортного средства;
  • желаемую имеющуюся комбинацию номеров в режиме реального времени.

Бронь сохраняется 10 дней. За это время автовладельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД и закрепить выбранный номерной знак за своим транспортным средством.

Если заказчик бронирования в течение 10 календарных дней не обратился за услугой перерегистрации транспортного средства, то отмена бронирования производится автоматически. И номерной знак возвращается в список свободных и может быть выбран другим человеком для его транспортного средства. А возврат средств заказчику производится по обращению с заявлением в Региональный сервисный центр МВД, который является органом управления сервисных центров МВД в определенной области. Повторное бронирование не запрещается.

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