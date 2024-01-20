Водители могут забронировать номерные знаки для авто онлайн: как это сделать

Бронь сохраняется 10 дней.

Источник фото: Alain Willemart / Unsplash

Украинские водители перед визитом в сервисный центр МВД могут не только просмотреть номерные знаки, но и забронировать их.

Как пояснили в Главном сервисном центре МВД, эта услуга доступна в кабинете водителя.

Для того чтобы забронировать номер, сначала необходимо авторизироваться, затем выбрать вкладку «бронирование номерных знаков» и указать:

регион;

сервисный центр МВД;

тип транспортного средства;

желаемую имеющуюся комбинацию номеров в режиме реального времени.

Бронь сохраняется 10 дней. За это время автовладельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД и закрепить выбранный номерной знак за своим транспортным средством.

Если заказчик бронирования в течение 10 календарных дней не обратился за услугой перерегистрации транспортного средства, то отмена бронирования производится автоматически. И номерной знак возвращается в список свободных и может быть выбран другим человеком для его транспортного средства. А возврат средств заказчику производится по обращению с заявлением в Региональный сервисный центр МВД, который является органом управления сервисных центров МВД в определенной области. Повторное бронирование не запрещается.

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