20 січня: яке сьогодні свято та головні події

Який сьогодні день в Україні і світі.

Джерело фото: zoda.gov.ua

Сьогодні, 20 січня, Україна відзначає День Автономної Республіки Крим. Тоді в 1991 року, відбувся референдум щодо відновлення Автономної Республіки в Криму, на якому більшість мешканців півострова проголосували за автономію. У лютому 2014 року росія грубо порушила міжнародне право, незаконно окупувавши Кримський півострів.

Крім того, 20 січня ми вшановуємо захисників Донецького аеропорту, які героїчно та самовіддано тримали його оборону впродовж 242 днів. Кіборги стали символом незламності української нації.

Також сьогодні в Україні і світі відзначають Міжнародний день прийняття.

Ще 20 січня є Днем відеокамери. Саме цього дня 1982 року компанія Sony Electronics представила першу відеокамеру, яка відразу поступила у вільний продаж.

Крім того, сьогодні святкують День поширення знань про пінгвінів. Дату свята обрали невипадково. Саме 20 січня починається масова міграція пінгвінів на материк для парування і висиджування потомства.

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