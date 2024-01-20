Зеленский снова пригласил Дональда Трампа в Украину

Президент назвал «очень опасным» то, что Трамп говорит о намерениях «завершить войну» за 24 часа.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и в очередной раз пригласил его в Украину.

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу «Channel 4 News».

«Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Так что если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в любой день», — сказал Владимир Зеленский в интервью.

В то же время, Зеленский назвал «очень опасным» то, что Трамп говорит о намерениях «завершить войну» за 24 часа.

«Но это очень опасно, я сейчас объясню почему. То есть он говорит, что будет самостоятельно принимать решения. Я даже не говорю о россии, без обеих сторон, то есть без нас… Это указывает, что если его идея, которую никто не слышал, не будет работать для нас, нашего народа, то он сделает все, чтобы все равно добиться донесения своей идеи. И вот это меня немного обеспокоит», – объяснил он.

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