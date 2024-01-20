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  1. В Україні

Протестувальники припинили блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Порубне-Сірет»

11:19, 20 січня 2024
Рух вантажівок в пункті пропуску розблокований.
Протестувальники припинили блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Порубне-Сірет»
Джерело фото: BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
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Рух вантажівок в пункті пропуску «Порубне» повністю розблокований. Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 20 січня.

«О 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет"», - сказано у повідомленні ДПСУ.

Також там зазначили, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

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