Протестувальники припинили блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Порубне-Сірет»

Рух вантажівок в пункті пропуску розблокований.

Джерело фото: BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

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Рух вантажівок в пункті пропуску «Порубне» повністю розблокований. Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 20 січня.

«О 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет"», - сказано у повідомленні ДПСУ.

Також там зазначили, що для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

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