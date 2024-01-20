Щомісячні страхові виплати та інші виплати на відшкодування шкоди: що треба знати

У разі настання страхового випадку ПФУ здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Фото: khoda.gov.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості щомісячних страхових виплат та інші виплат на відшкодування шкоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У разі настання страхового випадку Пенсійним фондом України здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або в разі його смерті особам, які мають на це право.

Право на страхові виплати, що призначаються та виплачуються Фондом, мають:

- потерпілий на виробництві у разі встановлення стійкої втрати професійної працездатності, а також дитина, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

- особи, які мають на неї право в разі смерті потерпілого (непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого).

Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено такі види страхових виплат на відшкодування шкоди внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

- допомога по тимчасовій непрацездатності — виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 18 дня — за рахунок коштів соціального страхування);

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності — призначається на підставі довідки МСЕК; її розмір визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності з розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату (з 01 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати — 7 100 грн);

- щомісячні страхові виплати — встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати (7 100 грн), максимальний — не повинен перевищувати чотири мінімальні заробітні плати (4 х 7 100 грн = 28 000 грн);

- виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу — за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк, визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня — за рахунок коштів соціального страхування);

- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, здійснюються до досягнення дитиною 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років;

- страхові виплати непрацездатним членам сім’ї в разі смерті потерпілого:

одноразова допомога сім’ї (у розмірі 40 розмірів мінімальної заробітної плати (40 х 7 100 грн = 284 000 грн));

одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні (у розмірі 8 розмірів мінімальної заробітної плати (8 х 7 100 грн = 56 800 грн);

щомісячні страхові виплати визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначається шляхом ділення частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих осіб, на їх кількість.

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