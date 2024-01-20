Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

Розміщення МАФів у контексті дотримання правил безпеки дорожнього руху, а також правил благоустрою, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо порядку та умов продовження дії паспорту прив’язки тимчасової споруди.

Вища рада правосуддя повідомила, які дисциплінарні скарги на суддів є пріоритетними для розгляду

У пріоритеті Ради правосуддя, зокрема, скарги на суддів, дії яких викликали значний суспільний резонанс.

  1. В Україні

Щомісячні страхові виплати та інші виплати на відшкодування шкоди: що треба знати

23:57, 20 січня 2024
У разі настання страхового випадку ПФУ здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок нещасного випадку на виробництві.
Щомісячні страхові виплати та інші виплати на відшкодування шкоди: що треба знати
Фото: khoda.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості щомісячних страхових виплат та інші виплат на відшкодування шкоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У разі настання страхового випадку Пенсійним фондом України здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або в разі його смерті особам, які мають на це право.

Право на страхові виплати, що призначаються та виплачуються Фондом, мають:

- потерпілий на виробництві у разі встановлення стійкої втрати професійної працездатності, а також дитина, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;

- особи, які мають на неї право в разі смерті потерпілого (непрацездатні особи, які на день смерті потерпілого мали право на одержання від нього утримання, а також дитина, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після смерті потерпілого).

Законом України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено такі види страхових виплат на відшкодування шкоди внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

- допомога по тимчасовій непрацездатності — виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 18 дня — за рахунок коштів соціального страхування);

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності — призначається на підставі довідки МСЕК; її розмір визначається відповідно до ступеня втрати професійної працездатності з розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату (з 01 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати — 7 100 грн);

- щомісячні страхові виплати — встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати (7 100 грн), максимальний — не повинен перевищувати чотири мінімальні заробітні плати (4 х 7 100 грн = 28 000 грн);

- виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу — за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк, визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня — за рахунок коштів соціального страхування);

- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, здійснюються до досягнення дитиною 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років;

- страхові виплати непрацездатним членам сім’ї в разі смерті потерпілого:

одноразова допомога сім’ї (у розмірі 40 розмірів мінімальної заробітної плати (40 х 7 100 грн = 284 000 грн));

одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні (у розмірі 8 розмірів мінімальної заробітної плати (8 х 7 100 грн = 56 800 грн);

щомісячні страхові виплати визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначається шляхом ділення частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих осіб, на їх кількість.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Третьякова
    Галина Третьякова
    голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів