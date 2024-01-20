На мосту Патона в Києві знову ДТП – рух транспорту ускладнений

Рух транспорту ускладнений в напрямку лівого берегу.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

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У Патрульній поліції Києва попередили учасників дорожнього руху про дорожньо-транспортну пригоду на мосту Патона.

За інформацією поліції, рух транспорту ускладнений в напрямку лівого берегу.

«У зв'язку з ДТП на мосту Патона рух транспорту ускладнений в напрямку лівого берегу. Організовано об‘їзд зустрічною смугою», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ми писали про дорожньо-транспортну пригоду на мосту 15 січня. Згодом у Патрульній поліції Києва показали момент аварії.

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