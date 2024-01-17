ДТП на мосту Патона за участі трьох авто: поліція показала момент аварії

У столичній поліції повідомили подробиці ДТП на мосту Патона і показали відео інциденту.

Як раніше ми писали, 15 січня у Києві на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода.

Згодом у Патрульній поліції Києва показали момент аварії.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda під час перестроювання не дотримався безпечного бокового інтервалу, порушив ПДР та допустив зіткнення з автомобілем Hyundai, який здійснив некерований рух та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем BYD.

У поліції додали, що інспектори склали на порушника протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

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