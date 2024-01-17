ДТП на мосту Патона с участием трех авто: полиция показала момент аварии

В столичной полиции сообщили подробности ДТП на мосту Патона и показали видео инцидента.

Как ранее мы писали, 15 января в Киеве на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие.

Позже в Патрульной полиции Киева показали момент аварии.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda во время перестраивания не соблюдал безопасный боковой интервал, нарушил ПДД и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который совершил неуправляемое движение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BYD.

В полиции добавили, что инспекторы составили на нарушителя протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

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