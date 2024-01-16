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Адвокат просил смягчить меру пресечения водителю, который выпивший сел за руль и устроил смертельное ДТП: что решил суд

19:54, 16 января 2024
Адвокат акцентировал на том, что на содержании мужчины находится жена с малолетним сыном и больные родители, также он сам имеет проблемы со здоровьем.
Адвокат просил смягчить меру пресечения водителю, который выпивший сел за руль и устроил смертельное ДТП: что решил суд
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Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление следственного судьи местного суда о применении в отношении 32-летнего жителя Антонинской поселковой общины, подозреваемого в смертельной аварии, меры пресечения в виде содержания под стражей до 1 марта 2024 года. Апелляционную жалобу защиты суд отменил. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

ДТП сталася удень 4 січня 2024 року на автодорозі сполученням «Старокостянтинів - Антоніни», поблизу с. Лісова Волиця Хмельницького району.

За версією слідства, підозрюваний, що керував автомобілем «Jeep Grand Cherokee» у нетверезому стані, майже удвічі перевищив дозволену швидкість руху, не врахував дорожню обстановку у вигляді заокруглення проїзної частини та виїхав за межі автодороги на узбіччя. Там авто зіткнулося з деревом та перекинулося.

Унаслідок ДТП один пасажир загинув, інші троє (двоє з них неповнолітні) з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до лікарні.

5 січня водієві позашляховика слідчі повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання ув’язненням на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

7 січня слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду задовольнив клопотання слідчого, погоджене з прокурором, й обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід.

Захисник оскаржив ухвалу до апеляційного суду, просив її скасувати та обрати його підзахисному запобіжний захід, не пов'язаний з ізоляцією від суспільства. Зокрема, наголосив на його міцних соціальних зв’язках – на утриманні чоловіка дружина з малолітнім сином та хворі батьки, й на незадовільному стані здоров’я самого підозрюваного.

Проте колегія суддів апеляційного суду погодилася з висновками слідчого судді й констатувала, що підстав для зміни запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні ДТП зі смертельними наслідками, немає.

«Наявність міцних соціальних зв`язків, дані про його особу, які були враховані слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу, в даному випадку, не є підставами для обрання йому більш м`якого запобіжного заходу, оскільки ці обставини не завадили йому вчинити злочинні дії, в яких він підозрюється», – зазначив апеляційний суд.

Також ХАС звернув увагу, що перебуваючи під вартою, чоловік може отримати медичну допомогу у медчастині СІЗО або ж звернутися з проханням про допуск до нього обраного лікаря-фахівця.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 686/179/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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