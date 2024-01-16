ВККС внесет представление об увольнении судьи Генического райсуда Херсонской области

Представление об увольнении судьи Генического райсуда Херсонской области Юлии Берлимовой внесут в ВСП.

В понедельник, 15 января, на заседании четвертой коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении Высшему совету правосудия представления об увольнении судьи Генического районного суда Херсонской области Берлимовой Юлии Геннадиевны с занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

14 декабря 2023 года судья Берлимова Юлия Геннадиевна признана Комиссией такой, которая отказалась от квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности.

«В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» отказ судьи от квалификационной оценки является основанием для увольнения судьи с должности», - отметили в ВККС.

Согласно пункту 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, определенном законом. Выявление по результатам такой оценки несоответствия судье занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или доброчестности или отказ судьи от такой оценки является основанием для увольнения судьи с должности.

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи Генического районного суда Херсонской области Берлимовой Юлии Геннадиевны с занимаемой должности.

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