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ВККС внесе подання про звільнення судді Генічеського райсуду Херсонської області

17:19, 16 січня 2024
Подання про звільнення судді Генічеського райсуду Херсонської області Юлії Берлімової внесуть до ВРП.
ВККС внесе подання про звільнення судді Генічеського райсуду Херсонської області
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У понеділок, 15 січня, на засіданні четвертої колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання про внесення Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді Генічеського районного суду Херсонської області Берлімової Юлії Геннадіївни із займаної посади. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

14 грудня 2023 року суддю Берлімову Юлію Геннадіївну визнано Комісією такою, що відмовилась від кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді.

«Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» відмова судді від кваліфікаційного оцінювання є підставою для звільнення судді з посади», - зазначили у ВККС.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.    

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді Генічеського районного суду Херсонської області Берлімової Юлії Геннадіївни із займаної посади.

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