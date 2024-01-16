По общему правилу все зависит от категории, к которой относится работник.

Стало известно, какие особенности предоставления отпуска за свой счет во время военного положения. Об этом рассказывает «Зеркало недели».

По общему правилу все зависит от категории, к которой относится работник. Так, согласно ст. 25 Закона «Об отпусках» такой отпуск в обязательном порядке предоставляется, в частности:

одинокой матери/отцу;

мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске;

матери/отцу (в т.ч. приемному)/опекуну/деду/бабе - если ребенок в соответствии с медицинским заключением нуждается в домашнем уходе;

работникам с инвалидностью;

женящимся работникам;

работающим пенсионерам;

работникам, поступающим или обучающимся;

совместителям на время их пребывания в отпуске по основному месту труда и т.п.

Всем другим работникам отпуск за свой счет может предоставляться с согласия работодателя, однако во время военного положения действуют отдельные особенности.

Особенности предоставления отпусков за свой счет во время войны

Согласно ч. 3 ст. 12 ЗУ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, в то время как в мирное время такой отпуск не может превышать 30 календарных дней в году.

Согласно ч. 4 ст. 12 этого же Закона по заявлению работника, который выехал за пределы территории Украины или получил статус ВПЛ, работодатель в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в заявлении, но не более 90 календарных дней.

В то же время в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах. критической инфраструктуры

Оплачивается ли ЕСВ за работника, находящегося в отпуске за свой счет

Это зависит от времени пребывания в таком отпуске.

Так, если работник находится часть календарного месяца в отпуске без сохранения зарплаты и его доход в виде заработной платы за отработанное время не превышает размер минимальной заработной платы (с 1 января – 7 100 грн, с 1 апреля – 8 000 грн), то сумма ЕСВ рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата и ставки единого взноса.

Если работник находится в отпуске без сохранения заработной платы полный календарный месяц, ЕСВ не начисляется, поскольку отсутствует база начисления единого взноса.

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