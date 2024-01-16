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Особливості надання відпустки за власний рахунок під час воєнного стану

23:02, 16 січня 2024
За загальним правилом все залежить від категорії, до якої відноситься працівник.
Особливості надання відпустки за власний рахунок під час воєнного стану
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Стало відомо, які особливості надання відпустки за власний рахунок під час воєнного стану. Про це розповідає «Дзеркало тижня».

За загальним правилом все залежить від категорії, до якої відноситься працівник. Так, відповідно до ст. 25 Закону «Про відпустки» така відпустка в обов'язковому порядку надається, зокрема:

  • одинокій матері/батькові;
  • чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці;
  • матері/батькові (в т.ч. прийомним)/опікуну/дідові/бабі - якщо дитина відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду;
  • працівникам з інвалідністю;
  • працівникам, які одружуються;
  • працюючим пенсіонерам;
  • працівникам, які вступають або навчаються;
  • сумісникам на час їх перебування у відпустці за основним місцем праці тощо.

Всім іншим працівникам відпустка за власний рахунок може надаватися за згодою роботодавця, проте під час воєнного стану діють окремі особливості.

Особливості надання відпусток за власний рахунок під час війни

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, тоді як в мирний час така відпустка не може перевищувати 30 календарних днів на рік.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 цього ж Закону за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу ВПО, роботодавець в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.

Водночас у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Чи сплачується ЄСВ за працівника, який перебуває у відпустці за власний рахунок

Це залежить від часу перебування в такій відпустці.

Так, якщо працівник знаходиться частину календарного місяця у відпустці без збереження зарплати і його дохід у вигляді заробітної плати за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня – 7 100 грн, з 1 квітня – 8 000 грн), то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску.

Якщо ж працівник знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати повний календарний місяць, ЄСВ не нараховується, оскільки відсутня база нарахування єдиного внеску.

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