Естонія планує припинити фінансування російськомовної освіти

Естонія планує припинити фінансування освіти російською мовою. Уряд прагне перейти на єдину естонськомовну освіту. Про це повідомила прем’єрка Кая Каллас, пише TV3.
«У Конституції записано: державна мова Естонії є естонською, і кожен має право навчатися естонською мовою... Уряд має намір припинити фінансування російськомовної освіти й перейти на єдину естонськомовну освіту», – сказала вона.
Каллас наголосила, що уряд не має наміру займатися русифікацією естонських дітей, а мета переходу до єдиної естонськомовної освіти полягає в тому, щоб усі естонці перебували в єдиному інформаційному просторі.
Вона додала, що йдеться про опанування естонської мови в Естонії та збільшення кількості людей, які використовують естонську мову.
«Щоб у нас не було двох різних систем, і саме над цим ми працюємо. Це була велика проблема, і я згодна, що це потрібно було зробити дуже-дуже давно. Краще пізно, ніж ніколи. У будь-якому разі ми маємо рухатися в цьому напрямку», – заявила премʼєрка.
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