Эстония планирует прекратить финансирование русскоязычного образования

Премьер Кая Каллас подчеркнула, что правительство стремится перейти на единое эстонскоязычное образование.

Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке. Правительство стремится перейти на единое эстонскоязычное образование. Об этом сообщила премьер Кая Каллас, пишет TV3.

«В Конституции записано: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право учиться на эстонском языке... Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единое эстонскоязычное образование», – сказала она.

Каллас подчеркнула, что правительство не намерено заниматься русификацией эстонских детей, а цель перехода к единому эстонскоязычному образованию состоит в том, чтобы все эстонцы находились в едином информационном пространстве.

Она добавила, что речь идет о овладении эстонским языком в Эстонии и увеличении количества людей, использующих эстонский язык.

«Чтобы у нас не было двух разных систем, и именно над этим мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна, что это нужно было сделать очень давно. Лучше поздно, чем никогда. В любом случае, мы должны двигаться в этом направлении», – заявила премьер.

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