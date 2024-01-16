Призывы «не обострять» стоили жизней украинских защитников – Владимир Зеленский

По словам Президента Зеленского, из-за концепции «не обостряйте ситуацию» было потеряно много времени и погибли многие опытные украинские воины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до полномасштабного российского вторжения Украину призвали «не обострять», а после 24 февраля ничто так не помешало коалициям, как эта концепция. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 16 января.

«До полномасштабного вторжения мы постоянно слышали – не обострять! Мы призывали к проактивным действиям, санкциям, чтобы предотвратить расширение войны. Нам сказали: не обостряйте. И после 24 февраля ничто так не помешало нашим коалициям, как эта концепция», - сказал Зеленский.

«Мы попросили новые виды оружия и нам ответили: «Не эскалируйте». Но потом прибыло оружие, и эскалации не произошло. Российская ракета упала на территорию НАТО. Ответом снова было: «Не обостряйте ситуацию». Но возмездие в этот момент могло бы многому научить россию и придать Западу необходимую уверенность», - отметил Зеленский.

По его словам, «полная сила санкций могла бы вынудить путина пойти на уступки. Из-за «не обостряйте ситуацию» время было упущено. И погибли многие наши опытнейшие воины, которые воевали с 2014 года».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Швейцарию.

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