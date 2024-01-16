Заклики «не загострювати» коштували життів українських захисників – Володимир Зеленський

За словами Президента Зеленського, через концепцію «не загострюйте ситуацію» було втрачено багато часу і загинуло багато найдосвідченіших українських воїнів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до повномасштабного російського вторгнення Україну закликали «не загострювати», а після 24 лютого ніщо так не зашкодило коаліціям, як ця концепція. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 16 січня.

«До повномасштабного вторгнення ми постійно чули - не загострювати! Ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб запобігти розширенню війни. Нам сказали: не загострюйте. І після 24 лютого ніщо так не зашкодило нашим коаліціям, як ця концепція», - сказав Зеленський.

«Ми попросили нові види зброї, і нам відповіли: «Не ескалюйте». Але потім прибула зброя, і ескалації не відбулося. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповіддю знову було: «Не загострюйте ситуацію». Але відплата в цей момент могла б багато чому навчити росію і додати Заходу необхідної впевненості», - зазначив Президент України.

За словами Зеленського, «повна сила санкцій могла б змусити путіна піти на поступки. Через «Не загострюйте ситуацію» час було втрачено. І загинуло багато наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року».

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом до Швейцарії.

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