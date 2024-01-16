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Били ногами по голові: на Київщині сталася жорстока бійка між 14-річними ліцеїстками, відео

22:40, 16 січня 2024
Одна дівчина била суперницю ногами по голові при інших неповнолітніх, які знімали це на відео.
Били ногами по голові: на Київщині сталася жорстока бійка між 14-річними ліцеїстками, відео
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На Київщині у Білоцерківському районі в місті Тетіїв між 14-річними ліцеїстками виникла сварка, яка переросла у бійку. Відео поширилось соцмережами. Спостерігачі бійки знімали сутичку на телефон.

На кадрах можна побачити, як одна дівчина знімає куртку, підходить до іншої та валить її на землю. Школярці, яка захищалася від агресивної однокласниці, вдалося побороти нападницю та притиснути її до землі. 

Один із підлітків підійшов до дівчат і допоміг нападниці визволитись від захвату. Після цього вона почала бити суперницю руками по голові, а потім і ногами.

Про подію правоохоронці дізнались під час моніторингу соцмереж. Вони розшукали батьків постраждалої дитини та розпочали перевірку після отримання заяви.

Уже встановили всіх учасників конфлікту, який трапився 12 січня в Тетієві. Обоє 14-річних дівчат є ліцеїстками місцевого навчального закладу. Між ними виникла сварка, під час якої одна з дівчат побила іншу руками та ногами.

Постраждалу дівчину направили на судово-медичну експертизу, аби з'ясувати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Це дозволить дати події остаточну кваліфікацію.

Наразі за фактом побоїв та мордування розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 126 ККУ).

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