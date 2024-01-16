В Україні запускають Єдину системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, у тому числі – розпізнавання обличчя

В Україні почнуть працювати біля 50 тисяч камер відеоспостереження, у тому числі для розпізнавання обличчя.

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В Україні запускають Єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Деталі розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко під час телемарафону.

Так, до вказаної платформи будуть під’єднані камери відеоспостереження, які сьогодні знаходяться на автодорогах державного значення, у місцях великого скупчення людей, а також ті камери, які під'єднані до муніципальних систем «Безпечне місто».

Окрім того, в майбутньому до Єдиної системи відеомоніторингу інтегруватимуть камери, які знаходитимуться у навчальних закладах.

«Якщо говорити про автодороги державного значення, то, як ви знаєте, сьогодні використовуються камери для фіксації перевищення швидкості, проїзду на червоне світло та по смузі громадського транспорту. Кількість таких камер буде збільшуватись залежно від того, яка буде ситуація на дорогах та в тих місцях, де концентрація дорожньо-транспортних пригод велика», – сказав заступник Міністра.

Як зазначив Леонід Тимченко, станом на сьогодні у Києві на 1 тисячу населення встановлено 2 камери відеоспостереження. Для порівняння у Римі цей показник складає 4 камери на 1 тисячу населення, у Стамбулі – 7, у Берліні – 8, у Лондоні – 13.

«Тобто кількість камер відеоспостереження у місті Києві є недостатньою, – зауважив він. – Процес запуску Єдиної системи відеомоніторингу мав бути завершений ще наприкінці 2022 року, утім безпекова ситуація, зокрема повномасштабне вторгнення, призупинило ці процеси».

Наразі ж МВС працює над збільшенням камер автофіксації порушень правил дорожнього руху, які встановлені на автодорогах державного значення. Станом на сьогодні функціонують 244 комплекси автофіксації, а вже до кінця березня передбачено збільшення кількості камер на автошляхах на 50 одиниць.

Також заступник Міністра поінформував, що у Верховній Раді України знаходиться на розгляді законопроект про Єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, який буде визначати порядок встановлення камер відеоспостереження, їх адміністрування, а також буде передбачено відповідальність за розповсюдження інформації з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, до Єдиної системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, яку впроваджує МВС, планують під’єднати 50 тисяч камер відеоспостереження по всій країні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», задля безпеки українців загалом у межах регіональних систем відеоспостереження та відеоаналітики функціонують понад 50,6 тисяч відеокамер, з яких 7 191 камера працює з функціями аналітики – розпізнавання обличчя, номерних знаків та авто за кольором й маркою.

Як зазначив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, у 2023 році МВС продовжило працювати над розбудовою комплексних інтеграційних платформ відеоспостереження, так в МВС інтегрували в єдину платформу більше 8 тисяч відеокамер.

«Звісно, там, де це можливо в умовах воєнного часу. У планах – долучити всі понад 50 тисяч встановлених нині. В тому числі – більше 7 тисяч інтелектуальних», - уточнив він.

Камери – це і профілактика, і допомога у розкритті злочинів. За словами Ігоря Клименка, завдяки збільшенню кількості та підвищенню якості відеокамер, зокрема, вдалося втричі зменшити кількість грабежів у громадських місцях.

Крім того, зазначає очільник МВС, розслідування будь-якого злочину починається із питання про наявність відеоспостереження поблизу місця події.

Результати аналізу відеоматеріалів з камер спостереження також використовуються правоохоронцями й для розкриття воєнних злочинів.

Автор: Наталя Мамченко

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