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В Украине запускают Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, в том числе – распознавание лица

В Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

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В Украине запускают Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, в том числе – распознавание лица

15:57, 16 января 2024
В Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.
В Украине запускают Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, в том числе – распознавание лица
Источник фото: detector.media
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В Украине запускается Единая система видеомониторинга состояния публичной безопасности. Подробности рассказал заместитель Министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко во время телемарафона.

Так, к указанной платформе будут подключены камеры видеонаблюдения, которые сегодня находятся на автодорогах государственного значения, в местах большого скопления людей, а также камеры, которые подключены к муниципальным системам «Безопасный город».

Кроме того, в будущем в Единую систему видеомониторинга будут интегрироваться камеры, которые будут находиться в учебных заведениях.

«Если говорить об автодорогах государственного значения, то, как вы знаете, сегодня используются камеры для фиксации превышения скорости, проезда на красный свет и по полосе общественного транспорта. Количество таких камер будет увеличиваться в зависимости от того, какая будет ситуация на дорогах и в тех местах, где концентрация ДТП велика», – сказал замминистра.

Как отметил Леонид Тимченко, по состоянию на сегодняшний день в Киеве на 1 тысячу населения установлены 2 камеры видеонаблюдения. Для сравнения в Риме этот показатель составляет 4 камеры на 1 тысячу населения, в Стамбуле – 7, в Берлине – 8, в Лондоне – 13.

«То есть количество камер видеонаблюдения в городе Киеве недостаточно, – отметил он. – Процесс запуска Единой системы видеомониторинга должен был быть завершен еще в конце 2022 года, однако ситуация с безопасностью, в частности полномасштабное вторжение, приостановила эти процессы».

В настоящее время МВД работает над увеличением камер автофиксации нарушений ПДД, которые установлены на автодорогах государственного значения. По состоянию на сегодняшний день функционируют 244 комплекса автофиксации, а уже к концу марта предусмотрено увеличение количества камер на автодорогах на 50 единиц.

Также заместитель Министра сообщил, что в Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект о Единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности, который будет определять порядок установки камер видеонаблюдения, их администрирования, а также будет предусмотрена ответственность за распространение информации с камер видеонаблюдения.

Напомним, к Единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности, которую внедряет МВД, планируют подключить 50 тысяч камер видеонаблюдения по всей стране.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для безопасности украинцев в рамках региональных систем видеонаблюдения и видеоаналитики функционируют более 50,6 тысяч видеокамер, из которых 7 191 камера работает с функциями аналитики – распознавание лица, номерных знаков и авто по цвету и марке. .

Как отметил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в 2023 году МВД продолжило работу над развитием комплексных интеграционных платформ видеонаблюдения, так в МВД интегрировали в единую платформу более 8 тысяч видеокамер.

«Конечно там, где это возможно в условиях военного времени. В планах – приобщить все более 50 тысяч установленных в настоящее время. В том числе – более 7 тысяч интеллектуальных», – уточнил он.

Камеры – это и профилактика, и помощь в раскрытии преступлений. По словам Игоря Клименко, благодаря увеличению количества и повышению качества видеокамер, в частности, удалось втрое уменьшить количество грабежей в общественных местах.

Кроме того, отмечает глава МВД, расследование любого преступления начинается с вопроса о наличии видеонаблюдения вблизи места происшествия.

Результаты анализа видеоматериалов с камер наблюдения также используются стражами порядка и для раскрытия военных преступлений.

Автор: Наталья Мамченко

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