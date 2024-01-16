В какие страны Евросоюза чаще всего едут украинские беженцы: перечень

Среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины.

Количество украинцев с временной защитой в странах ЕС выросло за месяц еще более чем на 36 тысяч человек. По последним данным, Европейский Союз предоставляет убежище 4274630 людям из Украины.

Стало известно, в какие страны ЕС чаще всего приезжают украинские беженцы. Это стало известно по данным Евростата.

Так, больше всего украинцев на 30 ноября принимали:

Германия (1235960 человек - 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша (955110; 22,3%);

Чехия (369330; 8,6%).

В то же время больше всего людей за месяц прибыли в такие страны:

Германия (+20595; +1,7%);

Чехия (+4880; +1,3%);

Норвегия (+4180; +6,9%).

Если в октябре приток украинских беженцев наблюдался во всех странах ЕС, уже в ноябре люди начали уезжать из:

Польши (-5510 человек);

Италии (-160 человек);

Франции (-125 человек);

Люксембурге (-15 человек).

В целом среди людей с временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины – почти половина беженцев (46,3%), дети – 33,3%, а мужчины – 20,4%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.