Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год

С 12 января выписки о нормативной денежной оценке земли Государственный земельный кадастр предоставляет уже проиндексированными.

Государственная служба Украины по геодезии, картографии и кадастру сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за прошлый год.

Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель (пункт 289.2 статьи 289 Налогового кодекса Украины).

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