Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине запускают Единую систему видеомониторинга состояния публичной безопасности, в том числе – распознавание лица

В Украине начнут работать около 50 тысяч камер видеонаблюдения, в том числе для распознавания лица.

Высший совет правосудия пока решил не рассматривать обращение о давлении на судью во время обыска в Днепровском райсуде Киева

В ВСП решили дождаться объяснений от Государственного бюро расследований, а Оболонский райсуд Киева тем временем поддержал Днепровский райсуд.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников

Военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, будут бронироваться по новым правилам.

Верховная Рада приняла закон о хранении персональных данных украинцев на зарубежных серверах, являющийся частью мобилизационного законодательства

Финальная редакция содержит привязку реестра военнообязанных к единому реестру избирателей.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

  1. В Украине

Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год

16:03, 16 января 2024
С 12 января выписки о нормативной денежной оценке земли Государственный земельный кадастр предоставляет уже проиндексированными.
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Государственная служба Украины по геодезии, картографии и кадастру сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за прошлый год.

Значение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год составляет 1,051.

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется кумулятивно в зависимости от даты проведения нормативной денежной оценки земель (пункт 289.2 статьи 289 Налогового кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро